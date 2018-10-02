قال كمال إبراهيم، رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، إن فريق إصلاح الأعطال بالوحدة المحلية تمكن من إصلاح 5 أعطال لشبكات المياه والصرف الصحي بمدينة موط.

وأضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة، أن الأعطال التي جرى إصلاحها كانت عطل صرف صحي بعمارة 5 قرض مبارك، وعطل صرف صحي بعمارة 3 قرض مبارك، وعطل صرف صحي بمساكن الإيواء، وعطل صرف صحي بمنطقة البحيرة، وعُطل مياه شرب بمحطة مياه سلام.

وأوضح كمال، أنه عقب إنهاء إصلاح الأعطال جرى ضغط المياه في خطوط الصرف الصحي وضغط المياه في شبكات مياه الشرب.