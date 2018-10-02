أعلن أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، اليوم، استقالته من منصبه، وذلك خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، موضحًا أنه تربطه علاقة حب واحترام بالدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.

وقال خيري: "تشرفت بالفترة التي عملت فيها كمتحدث ومستشار إعلامي لوزير التربية والتعليم إيمانا بالمشروع الوطني لتطوير التعليم التي تتبناه الدولة المصرية الآن، ولقد بذلت كل ما في جهدي إيمانا وإخلاصا لتطوير هذا الملف الذى يعد التحدي الأكبر والحلم الأعظم لتطوير وطننا الحبيب".

وأضاف: "كنت قد اتخذت قرارا بتقديم استقالتي رسميا منذ فتره نظرآ لظروف شخصية خاصة وحان موعد الإعلان الآن أتمنى للدكتور طارق شوقي والذي يربطني به كل حب واحترام، وكل القيادات والزملاء في التربية والتعليم التوفيق في كل الخطوات القادمة".