قال أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمر بمرور 27 قيادة من قيادات التعليم بالوزارة على 27 محافظة للتأكد من جاهزية المدارس في المحافظات.

وأضاف خيري، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن وزير التربية والتعليم، أجرى جولة تفقدية في مدارس محافظة أسيوط؛ للتأكد من جاهزية المدارس لبدأ العملية التعليمية.

وأوضح خيري أن وزير التعليم أمر بتسليم الطلاب الكتب دون ربطها بدفع المصروفات المدرسية، مشيرًا إلى أنه سيتم تسليم "التابلت" لجميع الطلاب في توقيت واحد حددته من قبل الوزارة.