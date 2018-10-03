قالت الفنانة سحر نوح، إن زوجها الإعلامي مدحت شلبي يفضل دائمًا مشاهدة أفلام الرعب، ويعشق الغناء والفن، مضيفة: جنرال في نفسه كده، وبحب جدًا إعلان "هالله هالله على الفانلة" عشان الأطفال بتردده في الشارع.

وأضافت نوح، خلال حوارها ببرنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم، أن مدحت شلبي يعشق البطاطس المحمرة، مضيفة: "دائما بياخد رأيي قبل الانتقال إلى أي قناة أو تصوير إعلان".

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف برنامج "مساء بيراميدز" الذي يقدمه مدحت شلبي عبر فضائية "بيراميدز" لمدة أسبوعين، وإحالة الأخير للتحقيق بسبب المخالفات الإعلامية التي شابت عددا من حلقات برنامجه الأسبوع الماضي، فضلا عن مداخلة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، والتي شن فيها هجومًا على عدد من الشخصيات والكيانات الرياضية.