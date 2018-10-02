التقى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، وفد شركة "سكاتك سولار" النرويجية وممثلي الشركات والبنوك المساهمة برئاسة مورتن لإنجشولت المدير الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وتعد "سكاتك سولار" أكبر الشركات العالمية التى تعمل فى مجال الطاقة الشمسية والتى تقوم حاليًا بإنشاء 6 محطات لإنتاج 300 ميجاوات من الكهرباء وبتكلفة استثمارية تصل لحوالي 500 مليون دولار، وذلك ضمن مشروعات المرحلة الثانية من المشروع القومي الذي يضم 39 شركة تنفذ 40 محطة شمسية تنتج ألفين ميجاوات.

حضر الاجتماع اللواء سعيد حجازي نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام، بجانب رئيس مدينة دراو ومديري الاستثمار والتخطيط العمراني وتشغيل الشباب ومياه الشرب والصرف الصحي والقوى العاملة وهيئة الطرق والكباري.

وأكد اللواء أحمد إبراهيم على أهمية دور الشركات العاملة بالمشروع فى تحقيق التنمية المجتمعية والتواصل المستمر مع المحافظة من جانب والمجتمع المحيط من جانب آخر لتحقيق أكبر استفادة ممكنة بتشغيل آلاف الشباب من أبناء أسوان بما يساهم في خفض نسب البطالة والتي تعتبر إحدى تحديات المرحلة الحالية.

ولفت إلى أهمية نقل التكنولوجيا الحديثة ببرامج تدريبية ودعم نماذج ومستلزمات التدريب للمستهدف تشغيلهم سواء طلاب فصول الطاقة الشمسية بإجمالي 180 طالبًا وطالبة أو مجموعات المتدربين بمركز تدريب القوى العاملة أو المدرجين في قاعدة بيانات إدارة التشغيل بالمحافظة، وذلك من خلال عقد دورات تدريبية عملية داخل نطاق المشروع لنقل الخبرات وخلق أجيال جديدة تستطيع دفع العمل بهذا المشروع العملاق.

وفى نفس السياق أشار مسؤولو شركة "سكاتك سولار" إلى التزام الشركة والمستثمرين المساهمين بالمسؤولية المجتمعية نحو أهالي أسوان من خلال المشاركة الجادة في تلبية الاحتياجات وفرص التدريب للوصول إلى أعلى مستوى في القدرات الفنية لدى العاملين بالمشروع وهو الذي سيصب في صالح منظومة العمل داخل المشروع سواء فى فترة الإنشاءات أو التشغيل على مدار الـ 25 عاماً القادمة، موجهين شكرهم للمسؤولين بالمحافظة على سرعة التدخل ومساندة الشركات بإيجاد الحلول العملية لأي معوقات أو مشاكل مثل مشكلة آلية دخول وخروج الشاحنات من وإلى منطقة المشروع على الطريق الصحراوي الغربي والتى تم حلها على أرض الواقع أثناء زيارة محافظ أسوان لمنطقة بنبان.