تمكنت الإدارة العامة للشؤون الجمركية والإيداعات بجمارك الإسكندرية، أمس الثلاثاء، من ضبط محاولة تهريب كمية من المكملات الغذائية يقترب وزنها إلى 9 أطنان بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ووفقًا لإخبارية مشتركة من الإدارة العامة للشؤون الجمركية والإيداعات بجمارك الإسكندرية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي ومباحث الأموال العامة بالاشتباه في وجود أصناف مخالفة وممنوعة ضمن مشمول بوليصة الشحن رقم 46075 حاوية 40 قدم رقم HASU428034/9 واردة بتاريخ 25/07/2018 على الباخرة وادي الريان والصنف الوارد عبارة عن أمتعة شخصية باسم أ . م . ا بوزن 8.940 طن.

وشكلت لجنة جمركية أمنية مشتركة برئاسة الدكتور قدرى هابيل مدير إدارة الإيداعات وسمير على مدير مكافحة التهرب الجمركى لفتح وكشف الحاوية بإيداع أوشن بجمرك الاسكندرية بحضور العقيد عماد فاروق رئيس مكافحة مباحث جرائم الأموال العامة.

وبمعاينة الحاوية تبين وجود مكملات غذائية "أمبولات وكبسولات وحبوب ومساحيق" مخبأة بطريقة إحترافية بداخل أبواب الدواليب، حيث تبين وجود 461 ألف قرص من المكملات الغذائية و1220 كيلو مساحيق و200 حقنة.

واتخذ أحمد الطوبجي رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركي وإخطار الجهات المختصة.