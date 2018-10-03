أحبط رجال الجمارك باللجنة الأولى بمنفذ أرقين البري، برئاسة أحمد الصاوي أحمد، اليوم، محاولة تهريب كمية من المشغولات الفضية، بالمخالفة لأحكام القانون.

وبحسب بيان إعلامي من الجمارك، "أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب الأتوبيسات القادمة من الخرطوم اشتبه هشام علي في الراكب "م.ب.ا"، سوداني الجنسية، 56 سنة عندما ظهرت عليه علامات القلق عند إنزال أمتعته الشخصية الخاصة به من الأتوبيس.

وشُكلت لجنة لتفتيش الراكب وأمتعته الشخصية، وتبين وجود 22 قطعة من معدن يشتبه أن تكون من الفضة، مفككة مخبأة داخل أمتعته الشخصية تشكل بعد تجميعها وتركيبها لتشكل 2 شمعدان وبلغ إجمالي وزنهما تقريبا 2500 جرام.

وقرر علي محمد طلبة، مدير عام جمارك أسوان، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط رقم 20 لسنة 2018، وحُرر المحضر اللازم وحُرزت المضبوطات، لإرسالها لمصلحة الدمغة والموازين وإحالة الراكب للنيابة العامة.