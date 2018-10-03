"الرجل الحديدي بالكنيسة".. 10 معلومات عن الأنبا بيشوي

توفي، منذ قليل، الأنبا بيشوي مطران دمياط وكفر الشيخ والبراري، وسكرتير المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في عهد البابا الراحل شنودة الثالث، والذي لقب بالرجل الحديدي، نتيجة إصابته بأزمة قلبية، وفقًا للقس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الأرثوذكسية.

وفي التقرير التالي، ترصد "الوطن" أبرز المعلومات عن الأنبا بيشوي:

- ولد الأنبا بيشوى في 19 يوليو من عام 1942، في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

- تخرج سنة 1963 في كلية الهندسة جامعة الإسكندرية.

- التحق بخدمة القرى والتربية الكنسية في عزبة دنّة بحي باكوس بالإسكندرية منذ سنة 1963، وقام بخدمة التربية الكنسية بعد ذلك بكنيسة مارجرجس بباكوس.

- تم تسييمه أسقفًا فى 24 سبتمبر من عام 1972.

- في عهد البابا شنودة الثالث تولي رئاسة لجنة الإيمان والتعليم والتشريع ولجنة شئون الإيبارشيات ولجنة شئون الأديرة ولجنه العلاقات الكنسية، ولجنة الرعاية والخدمة.

- له عدة كتب ومؤلفات أهمها "تأملات فى حياة وخدمة السيد المسيح"، والذي كتب مقدمته البابا شنودة الثالث.

- عينه البابا شنودة الثالث أسقفا لدمياط وكفر الشيخ والبراري ودير القديسة دميانة، ثم سكرتيرا للمجمع المقدس.

- أول أستاذ للمسكونيات فى الكلية الإكليريكية ومعهد الرعاية.

- انتدبه قداسة البابا شنوده ليمثل الكنيسة القبطية فى حفل تتويج قداسة البابا يوحنا بولس الثاني، بابا الفاتيكان السابق.

- كان أحد المشاركين في حملة "تراث كنيستنا.. روح وحياة"، والتي أطلقها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.