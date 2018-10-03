كيف تم انتخاب رئيس العراق الجديد؟

انتخب البرلمان العراقي، مساء أمس، برهم صالح رئيسًا تاسعًا للبلاد، بعد تأجيل للتصويت في تنافس غير مسبوق بين الأكراد على ذلك النصب الذي يعد منصبًا رمزيًا للعراق، إلا أنه يعد ضروريًا لتشكيل الحكومة.

وينص الدستور العراقي على أن يكلف رئيس الجمهورية خلال 15 يومًا من انتخابه المرشح الذي تختاره الكتلة البرلمانية الأكبر لتشكيل الحكومة، وأمام رئيس الحكومة المعين شهرًا كاملًا لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان من أجل الموافقة.

الجلسة التي تم انتخاب صالح فيها رئيسًا شارك فيها 302 نائبًا من إجمالي 329، وحصل الرئيس الجديد على 219 صوتا مقابل 22 صوتا لفؤاد حسين في الجولة الثانية من التصويت.

وبحسب الدستور العراقي يفترض انتخاب الرئيس قبل اليوم الأربعاء، وهو ما تم أمس، بشرط حصوله على ثلثي أصوات الـ329 نائب.

يذكر أن الحزب الديمقراطي الكردستاني سحب مرشحه "فؤاد حسين" وذلك في الجولة الثانية، إلا أن رئاسة البرلمان رفضت الطلب، من جانبه أصدر "مسعود البارزاني" زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني بيانًا انتقد فيه عملية انتخاب رئيس الجمهورية، واصفًا ما جرى بأنه "مخالف للأعراف المتبعة في انتخاب رئيس الجمهورية في الدورات السابقة، فكان ينبغي أن يتم اختيار مرشح كردي من أكبر كتلة أو أن تحسم الكتل الكردية الأمر"، مضيفًا: "الآلية المتبعة حالياً ليست مقبولة على الإطلاق، وسيكون لنا موقفنا منه قريباً".