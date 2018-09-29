"خارجية العراق" بعد إغلاق القنصلية الأمريكية بالبصرة: نأسف للقرار

أعربت وزارة الخارجية العراقية عن أسفها لقرار وزير الخارجية الأمريكي، بسحب موظفي القنصلية الأمريكية في البصرة وتحذير المواطنين الأمريكيين من السفر إلى العراق.

ووفقا لـ"سبوتينك"، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد محجوب في بيان: "تأسف وزارة الخارجية العراقية لقرار وزير الخارجية الأميركي، لسحب موظفي القنصلية الأميركية في البصرة وتحذير المواطنين الأميركيين من السفر إلى العراق".

وأضاف المتحدث: "أكدت الخارجية العراقية أن العراق ملتزم بحماية البعثات الدبلوماسية الأجنبية المقيمة على أراضيه وتأمينها، وأن الحكومة العراقية عازمة على مواجهة أي تهديدات تستهدف البعثات الدبلوماسية أو أي زائر وافد باعتبار أمنهم جزءا من أمن العراق والتزاما قانونيا وأخلاقيا، كما تهيب بالبعثات الدبلوماسية ألا تلتفت لما يتم ترويجه لتعكير جو الأمن والاستقرار والإساءة إلى علاقات العراق مع دول العالم".

وكانت الولايات المتحدة قد قررت إغلاق قنصليتها في مدينة البصرة العراقية بسبب مخاوف أمنية، وتشهد محافظة البصرة، الغنية بالنفط، منذ أسابيع احتجاجات على تردي الخدمات وتلوث المياه، خلفت عددا من القتلى والجرحى.