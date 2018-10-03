قال المهندس محمد رضوان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القومية للأسمنت، إن هناك أسباب عديدة لتصفية الشركة، منها تقادم المعدات وازدواج أجور التشغيل.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "CBC"، أن الشركة كان لديها 3000 عامل واستأجرت شركة للتشغيل تسببت في ازدواج الأجور، مما ساهم في زيادة الخسائر.

وأوضح رئيس القومية للأسمنت أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي ساهم في تفاقم خسائر الشركة خاصة أنها لم تحول وقودها للفحم والمخلفات الصلبة، لافتًا إلى أن مكاسب الشركة وأرباحها قبل عام 2013 كانت مكاسب وهمية نظرًا لاعتمادها على الوقود المدعم.

وأكد رضوان أن الشركة لا تستطيع أن تشارك بأكثر من 3% من إنتاج السوق ولا يصح أن تخسر مليار وربع سنويا.