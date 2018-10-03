قال المهندس محمد رضوان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القومية للأسمنت، إن أصعب قرار يمكن اتخاذه هو إغلاق الشركة، موضحا أن القرار الأصعب هو البقاء على الشركة رغم خسارتها.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "CBC"، أن الشركة لديها 2075 عامل ومتوسط أجر العامل في الشركة كان 12500 جنيه شهريًا.

وأوضح رضوان أن العاملين في الشركة كانوا يحصلون على رواتب وحوافز وبدلات و27 شهر كمكافأة نهاية كل عام رغم الخسارة، مؤكدًا أن العاملين سيحصلون على حقوقهم كاملة بعد تصفية الشركة.