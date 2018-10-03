محافظ جنوب سيناء يقيم مأدبة عشاء لوزير التعليم المصري ونظيره البحريني

هنأ اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بنجاح الملتقى الأول لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج، الذي أقيم في شرم الشيخ، خلال الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر الجاري، والذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتمنى "فودة" أن يعقد المؤتمر سنويا بشرم الشيخ قائلا، "نجحنا في رسم البسمة على وجوه هذه الفئة الملائكية".

كما قدم المحافظ الشكر للدكتور ماجد بن علي النعيمي، وزير التربية والتعليم البحريني، مؤكدا أخوة الشعبين البحريني والمصري.

وقال المحافظ إن الشكر موصول لكبار الكتاب ورؤساء تحرير الصحف حضور المؤتمر، معربا عن سعادته بلقائهم.

جاء ذلك خلال مأدبة العشاء التي أقامها المحافظ، الثلاثاء، بأحد الفنادق الكبرى بشرم الشيخ على شرف وزير التعليم المصري والبحريني والمشاركين، معربا عن بالغ سعادته لنجاح المؤتمر.

وأضاف المحافظ أن الطلاب ذوي القدرات الخاصة يحملون الحب والسماحة والطاقة الإيجابية للجميع التي تشعره بالراحة والسرور، وقدم المحافظ للطلبة رحلة إلى عروض الدولفن بشرم الشيخ لإسعادهم.

من جانبه قدم الدكتور طارق شوقي الشكر لمحافظ جنوب سيناء لمجهوداته وتعاونه المثمر في إنجاح الملتقى، كما شكره على جهوده المتميزة لإظهار شرم الشيخ بالمظهر اللائق والراقي أمام وفود العالم.

كما أعرب الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم البحريني عن سعادته بحضور الملتقي مؤكدا علاقات الصداقة القوية بينه وبين محافظ جنوب سيناء، كما شكره لحفاوة الترحاب وكرم الضيافة.

وفي الختام قدم محافظ جنوب سيناء درع المحافظة لكل من وزير التعليم البحريني والمصري وبدوره قدم الوزير البحريني لمحافظ جنوب سيناء درع أول مدرسة نظامية بالبحرين والتي سيتم الاحتفال بذكرى مرور 100 عام على إنشائها العام المقبل.

حضر اللقاء من محافظة جنوب سيناء اللواء محمود عيسى، سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد متولي، مستشار المحافظ للعلاقات الدولية والمنح والتتصال السياسي.