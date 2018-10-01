محافظ جنوب سيناء يتابع استعدادات انطلاق الملتقى العربي لذوي الاحتياجات

تابع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الاستعدادات النهائية للملتقى العربي الأول لطلاب مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج بقاعة المؤتمرات الدولية.

وتنطلق فعاليات الملتقى اليوم، بقاعة المؤتمرات الكبري بمدينة شرم الشيخ، بعد افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لها بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ووزراء التخطيط، والتنمية المحلية والشباب والرياضة والإنتاج الحربي والتضامن والتعليم العالي ووزير التعليم البحريني.

ويشارك في الملتقى 5 دول عربية وهم "السعودية - البحرين - الامارات - الكويت - الأردن" وتستمر فعاليات المؤتمر من 1 وحتى 4 أكتوبر 2018.