وجهت الفنانة فردوس عبد الحميد، رسالة للفنانة رانيا يوسف، بعد الجدل المثار حولها بسبب الفستان الذي ارتدته في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40، قائلة: "إحنا لنا شكل وعادات وتقاليد وجمهور معين في البيوت لازم نعمل حسابه، ومينفعش نقلد حد خارجي".

وأضافت "فردوس"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج" حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أنه الفنان يعد قدوة للجمهور، لذا يجب عليه الالتزام بمظهر يناسب المجتمع الذي يعيش فيه.

وتابعت: "الأعمال الفنية تؤثر في أخلاقيات المجتمع، ويجب على الفنان أن يراعي ذلك في كل تصرفاته".