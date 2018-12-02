يشهد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور خالد العناني وزير الآثار، اليوم، فعاليات المؤتمر الدولي السادس لكلية الآثار بجامعة القاهرة، الذى تنظمه بعنوان "الآثار والتراث.. الأصالة والمخاطر والتحديات"، وتستمر فعالياته على مدار ثلاثة أيام بالكلية.

وصرح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بأن أعمال المؤتمر تأتي ضمن استراتيجية الجامعة في مجال البحث العلمي، ومن بينها تفعيل خطة الدراسات العليا والبحث العلمي لتستهدف ربط البحوث العلمية في الجامعة بالتنمية وحل المشكلات المجتمعية، وربطها بالقضايا التي تعتمد على تحليل الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والفكري بالوطن، مضيفا أن التراث والآثار على أولويات أجندة الجامعة، بوصفهما ركن من أركان الهوية المصرية والروح المتجسدة في التاريخ المصري تعبيرًا عن الشخصية المصرية.