هنأ الناقد الرياضي إيهاب الخطيب مدير تحرير القسم الرياضي بجريدة "الوطن"، نادي الأهلي على فوزه مساء السبت على بتروجيت بهدف مقابل لا شيء ضمن مباريات الدوري الممتاز، موضحًا أن الأهلي حقق فوزًا مهمًا جدًا في وقت أهم، لأن الأهلي يحتاج إلى الفوز في هذا التوقيت، موضحًا أنه لو كان الأهلي فاز في مباراة المقاولون العرب لكان أفضل، وأن الأهلي سيكون بطل الدوري في هذا الموسم شرط فوزه على ناديي الزمالك وبيراميدز.

وأضاف «الخطيب»، خلال حواره في برنامج «الماتش»، مع الإعلامي هاني حتحوت، على قناة «صدى البلد»، أن النادي الأهلي يخرج من كبوته وضغوطه بسرعة، كما أن مباريات الدوري الممتاز لا يوجد فريق يفوز في كل المباريات، مؤكدًا أن بيراميدز لديه جهاز فني محترم ولاعبين على أكمل وجه، كما أن الزمالك يفوز في مباريات الدوري بشكل جيد، ولكنه أمامه اختبار بعد الهزيمة من الاتحاد في البطولة العربية، «هل سيتأثر النادي بالهزيمة ولا هيفوق بسرعة، ده اللي هنشوفه».

وأكد مدير تحرير القسم الرياضي في جريدة «الوطن»، أنه تشرّف بالعمل في قناة النادي الأهلي منذ تأسيسها، ولكنه تلقَّى اتصالًا يوم الأربعاء الماضي من زميله في القناة عبدالله خاطر، أبلغه فيه بأن حلقة برنامجه على قناة «الأهلي» تمَّ تأجيلها وسيكون هناك تعديلات في الجدول بأمر من خالد توحيد رئيس المحطة.

وتابع «الخطيب»: "أنا كنت عارف قبل الاتصال ده بيوم وأنا بكتب المانشيت اللي نزل في جريدة (الوطن) بعنوان (الأهلي ملطشة الجميع) أنه هيعمل مشاكل معينة، المهم أنا تواصلت مع خالد توحيد مردش، رجعت تاني لعبد الله خاطر وبلغته إن لو البرنامج متعرضش في ميعاده مش هاجي القناة تاني"، مشيرًا إلى أن خالد توحيد تواصل معه هاتفيًا، ولكن الخطيب أبلغه النص نفسه «لو حلقة برنامجي اتأجلت ومطلعتش مش هاجي القناة تاني، فأنا مطلعتش يوم الأربعاء وبالتالي أنا مش موجود في قناة الأهلي».

وأضاف أن المدير التنفيذي للنادي الأهلي محمد مرجان أصرّ على إصدار بيان بوقف برنامجه على قناة «الأهلي»، مستطردًا: "مش عارف ليه الإصرار ده منه إنَّه يكتب بيان بوقف برنامجي أو منعي من الظهور، هو كتب البيان ووداه المركز الإعلامي للنادي الأهلي، بس الناس منشرتهوش لأن الكابتن محمود الخطيب لازم يكون عارف".

وأشار إلى أنَّه فور علمه بوجود بيان بهذا هو من أبلغهم بنشره: «أنا قولتهم انشروا على الفور، أنا معنديش أي مشكلة في كدة»، موضحًا أن محمد مرجان هو من يدير الأهلي خلال الفترة الأخيرة «ففاكر ده لمصلحة النادي الأهلي».

وأوضح الناقد الرياضي ، أنه طوال عمله في قناة الأهلي لم يطلب منه أحد أن يكتب شيئًا معينًا في الجريدة، كما أنَّه أثناء فترة حسن حمدي تحدث عن الصفقات وبالأرقام، وفي فترة محمود طاهر، نشرت «الوطن» رواتب لاعبي الأهلي، ولم يمنع من العمل في القناة، مضيفًا: «محدش قالي أكتب إيه ومكتبش إيه، ومحدش يقولي».

وتابع «الخطيب» أن «السوشيال ميديا» الخاصة بالنادي الأهلي حاليًا أصبحت تخدم أشخاصًا ضد أشخاص، ولا تخدم الكيان الأكبر وهو النادي، مشيرًا إلى أن جميع العناوين التي تصدر عن القسم الرياضي في جريدة «الوطن» تخصه: «كل العناوين اللي بتطلع في الرياضة، بتبقى بتاعتي حتى لو أنا مكتبهاش لأنها بتعدي عليّا، بس ممكن زميل يكتب عنوان حلو، بس أي عنوان ينزل في صفحات الرياضة بالوطن أنا مسؤول عنها».

وأشار إلى أن أزمة مانشيت «الأهلي ملطشة الجميع» كان لمضمون معين، إذ إنَّ الأهلي تراجع الفترة الماضية وخسر أكثر من مباراة متتالية، وخرج من بطولة دوري أبطال افريقيا، والبطولة العربية، وتلقى هزيمة في أول مباريات المؤجلات له بالدوري الممتاز من المقاولون العرب، وليس المانشيت يعني إهانة للنادي.

وواصل الخطيب: «طب ما مجلة الأهلي التابعة للنادي نزلت مانشيت بعنوان ليلة الخميس، وبرضوا كان في عهد الخطيب، أنا كصحفي محبتش العنوان ده بس مقدرش ألوم اللي كتبه يمكن تكون عنده فكرة مش وصلالي».

وأكد إيهاب الخطيب، أنه بالرغم من انتمائه للنادي الأهلي لم يذكر ذلك عندما قبل العمل في النادي، موضحًا أنَّه ليس مندوب النادي الأهلي في صحيفة «الوطن» ولا مندوب «الوطن» في الأهلي، وبالتالي كان غريبًا أن يُمنع من الظهور على شاشة النادي، بعد مانشيت «الأهلي ملطشة الجميع» في الجريدة.

وتابع: «حسن حمدي تعامل معايا بالمبدأ ده، ومحمود طاهر تعامل معايا بالمبدأ ده، وكذلك الخطيب أيضًا، الوطن حاجة وقناة الأهلي حاجة»، مؤكدًا أنه يُكمل العام الأول له مع الإدارة الحالية التي تولت النادي منذ عام برئاسة الخطيب ولم يتقاض مليمًا واحدًا من البرنامج الذي كان يقدمه على قناة النادي: «مخدتش جنيه واحد منهم، لم أكلف القناة جنيهًا، بروح ببدلتي وعربيتي يعني مش بكلفهم حق لتر بنزين حتى».

ووجَّه الناقد الرياضي إيهاب الخطيب مدير تحرير القسم الرياضي في جريدة «الوطن»، رسالة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي قائلًا: «فيه ناس داخل قناة النادي بتقبض من غير ما تروح، وهناك من يذهب من الساعة الثانية للساعة الخامسة ولا يقدم أي شيء ويتقاضى مئات الآلاف»، موضحًا أن هناك ما لا يقل عن 30 صحفيًا يعملون داخل قناة الأهلي، متسائلًا: «اللي مش معاهم يبقى ضدهم، واللي يكتب ضد الأهلي يمشي».

وأشار إلى أنَّ المدير التنفيذي للنادي الأهلي محمد مرجان الذي أصدر بيانًا بوقف برنامجه على قناة «الأهلي» هدد صحفيًا آخر بأن يلاقي مصيري إذا نشرت جريدته أخبارًا ضد النادي وقال له نصًا: «خلي جورنالك يخف شوية بدل ما نعمل معاك زي اللي حصل مع الخطيب».

وطالب «الخطيب» الجهة التي أصدرت بيان وقفه عن العمل في قناة الأهلي بسبب مانشيت «الوطن»: «الأهلي ملطشة الجميع» أن تقدم اعتذارًا لائقًا، موضحًا في الوقت ذاته أنه لو عاد به الزمن لكتب العنوان نفسه وليس نادمًا على المانشيت.

وأكد أن تصريحات سيد عبد الحفيظ عن الزمالك بعد مباراة الأهلي وبتروجيت بمثابة «جر شكل»، مضيفًا: «تصريحات سيد عبد الحفيظ كان غرضها إزالة الضغوط من لاعبي الأهلي الفترة المقبلة، والتي ستشهد أداءًا مختلفًا بين أمير مرتضى وسيد عبدالحفيظ»، وذلك بعد أن سخر سيد عبدالحفيظ من الزمالك بقوله «يا ريت نجيب الحكم العراقي اللي حكم ماتش الزمالك والاتحاد، أول ماتش نشوفه من غير ضربات جزاء للزمالك».