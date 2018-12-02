بدأت في الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد، فعاليات اليوم الثاني لمبادرة "100 مليون صحة" بالبحر الأحمر، بإجراء المسح الطبي الشامل على فيروس سي، والتي انطلقت أمس بجميع مدن المحافظة.

وفي ذات السياق، ناشد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر المواطنين من عمر 18 سنة التوجه إلى أقرب وحدة صحية أو مستشفى للتحليل ومعه بطاقة الرقم القومي،.

وأشار "مرعي" إلى أنه تم التنسبق مع مختلف الجهات الحكومية ومسؤولي الفنادق والقرى السياحية وشركات البترول والتعدين، أن التحليل بالرقم القومي بالوحدات الصحية والمستشفيات يوميًا، وذلك من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً.

وأكد "مرعي" أن التحليل لفيروس C والعلاج وقياس ضغط الدم والسكر مجانًا، وأن جميع الفرق الطبية المشاركة في الحملة، تم تدريبها بواسطة وزارة الصحة، التي وفرت كافة متطلبات الحملة من دعاية وأجهزة وفرق طبية وسيارات.