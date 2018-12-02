صرح المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، بأن جهاز المدينة سيبدأ الثلاثاء الموافق 25/12/2018، وحتى الأربعاء الموافق 23/1/2019، في تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي، بالحيين السكنيين (السادس، والثامن) بالمجاورة الأولى، وقطع أراضي الإسكان المتميز، بالحي السكني السابع بالمجاورة الثانية، والمحجوزة بالقرعة التكميلية 5/4/2018.

وقال رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة: إنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالحي السادس بالمجاورة الأولى، من 1 : 50، الثلاثاء 25/12/2018، والقطع من 51 : 100، الأربعاء 26/12/2018، والقطع من 101 : 150، الأحد 30/12/2018، والقطع من 151 : 200، الإثنين 31/12/2018، والقطع 201 : 250، الثلاثاء 1/1/2019، والقطع من 251 : 300، الأربعاء 2/1/2019، والقطع من 301 : 350، الأحد 6/1/2019، والقطع من 351 : 400، الثلاثاء 8/1/2019، والقطع من 401 : 450، الأربعاء 9/1/2019، والقطع من 451 : 500، الأحد 13/1/2019، والقطع من 501 : 552، الإثنين 14/1/2019، وسيتم تسليم قطع الأراضي بالحي الثامن بالمجاورة الأولى، من 1 : 50 الأحد 20/1/2019، والقطع من 51 : 90، الإثنين 21/1/2019.

وأضاف المهندس عصام بدوي، أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالحي السابع بالمجاورة الثانية، من 872 : 892، الخميس 17/1/2019، موضحاً أنه تم تخصيص يومي الثلاثاء 15/1/2019، والأربعاء 16/1/2019، لمن تخلف عن استلام قطع الأراضى بالحي السادس بالمجاورة الأولى، ويومي الثلاثاء 22/1/2019، والأربعاء 23/1/2019، لمن تخلف عن استلام قطع الأراضي بالحي الثامن بالمجاورة الأولى، والحي السابع بالمجاورة الثانية.