نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم، قرار وزير العدل رقم 10406 لسنة 2018 في شأن اختيار الوكيل في الإدارة وواجباته، وتنظيم سجل قيد الأحكام والأوامر تنفيذًا للمادة (2/10) من القانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع

وجاء القرار كالأتي:

قرر: ( المادة الأولى) تسرى أحكام القرار الوزاري رقم 2219 لسنة 1999 المشار إليه على قواعد اختيار الوكيل في إدارة الأموال المتحفظ عليها بإدارة الكسب غير المشروع .

(المادة الثانية ) تُستبدل عبارة النائب العام بعبارة مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع وعبارة النيابة العامة بعبارة هيئة الفحص والتحقيق أينما وجدت بالقرار رقم 2219 لسنة 1999 المشار إليه.