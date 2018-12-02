وافق مجلس نقابة الصحفيين، على قبول تظلمات 6 من الزملاء المؤجلين بلجنة القيد لجدول تحت التمرين السابقة، والتي جرى تأجيل نحو 200 زميل منها.

جاء ذلك على خلفية اجتماع مجلس النقابة، اليوم، لمناقشة المهنة والأعضاء.