وصل مطار القاهرة الدولي قبل قليل، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، عائدا من ألمانيا بعد رحله علاج استغرقت ما يقارب من أسبوعين.

استقبل محمود الخطيب في مطار القاهرة، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والعامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وخالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي، ومجلس إدارة النادي الأهلي، بعد وصوله على متن رحلة الخطوط التركية رقم 694 القادمة من إسطنبول.

يذكر أن الخطيب خضع لعملية جراحيه في ألمانيا عبارة عن استئصال ورم النخاع الشوكي تسبب في آلام العمود الفقري عانى منها لعدة أشهر بسبب إصراره على تأجيل العملية والتحمل على نفسه للوصول مع الأهلي وتدعيمه في نهائي أفريقيا.

ومن المقرر أن يشهد مقر الجزيرة ظهور الخطيب ظهر الإثنين للوقوف على اللمسات النهائية للجهاز الفني وتدعيمات الكرة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الإخفاقات التي شاهدها فريق الكرة في الفترة الأخيرة بعد الخروج من البطولة العربية، وخسارة بعض مباريات الدوري وعدم تحقيق أول مطالب الخطيب وضياع اللقب الإفريقي.