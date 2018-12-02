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"تعليم دمياط": فحص 5.4% من طلاب الثانوية العامة بـ"100 مليون صحة"

"تعليم دمياط": فحص 5.4% من طلاب الثانوية العامة بـ"100 مليون صحة"

"الجمارك": قائمة سلع "الدولار الجمركي" قابلة للتغيير وتُراجع شهريا

"الجمارك": قائمة سلع "الدولار الجمركي" قابلة للتغيير وتُراجع شهريا

"الشرقية للدخان": زيادة أسعار أنواع معينة من السجائر المستوردة

"الشرقية للدخان": زيادة أسعار أنواع معينة من السجائر المستوردة

بالفيديو| "ابحث مع الشرطة".. عريس "سيئ الحظ" فقد خاتم زواجه في "المجار

بالفيديو| "ابحث مع الشرطة".. عريس "سيئ الحظ" فقد خاتم زواجه في "المجار

بالصور| محافظ كفر الشيخ: إزالة 853 حالة تعد على 213 فدان أراض زراعية

بالصور| محافظ كفر الشيخ: إزالة 853 حالة تعد على 213 فدان أراض زراعية

بعد اتهامه بالرشوة.. 4 قضايا فساد تورط فيها نتنياهو

بعد اتهامه بالرشوة.. 4 قضايا فساد تورط فيها نتنياهو

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بعد انتقاله للأهلي.. مكتشف "ميسي غزة" لـ"الوطن": كان لاعب "جمباز"

إنفوجراف| انخفضت 24%.. أثر شبكة الطرق الجديدة في تقليل الحوادث

إنفوجراف| انخفضت 24%.. أثر شبكة الطرق الجديدة في تقليل الحوادث

«كاتبة المصحف بيدها» تحصل على عمرة.. سعاد: «شكرا للوطن»

«كاتبة المصحف بيدها» تحصل على عمرة.. سعاد: «شكرا للوطن»

بالصور| التفاصيل الكاملة لمؤتمر وزير المالية لشرح قرار إلغاء الدولار الجمركي

بالصور| التفاصيل الكاملة لمؤتمر وزير المالية لشرح قرار إلغاء الدولار الجمركي

حيثيات رفض دعوى الزمالك لحل اللجنة الأوليمبية: القانون منحها استقلالية

حيثيات رفض دعوى الزمالك لحل اللجنة الأوليمبية: القانون منحها استقلالية

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قبل الافتتاح بساعات.. الاستعدادات النهائية لمعرض "إيدكس 2018" الدولي

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