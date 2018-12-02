قال المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، إن "السوشيال ميديا" تسببت في تضخيم أزمة فستان الفنانة رانيا يوسف في ختام مهرجان القاهرة السنيمائي.

وأضاف "عبدالعزيز"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أنه اعترض على الفستان ويرى أن "يوسف" أخطأت في اختيارها له، متابعًا: "لكن هل الفنانين بقوا حيطة مايلة؟ ليه في حملة على الفن، الناس مش عارفة إننا بنعمل حج وعمرة وبيتصيدوا أخطائنا فقط".

وأردف: "في واحدة قلعوها ملط في بني سويف وماتحددلهاش جلسة لحد دلوقتي، إشمعنا رانيا يوسف؟"، ليرد عليه المحامي وحيد الكيلاني خلال مداخلة هاتفية للبرنامج في نفس التوقيت قائلًا: "روحنالها لحد عندها ونقيب المحامين سامح عاشور راح لحد باب بيتها، ماحدش يزايد على مواقفنا".