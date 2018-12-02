هنآ اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، فريق جزيرة الضبعة، بالفوز على فريق المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف، بدور الـ32 لمسابقة كأس مصر، مساء اليوم الأحد باستاد الإسماعيلية.

وأكد محافظ مطروح، اليوم، على دعمه الكامل للفرق الرياضية المتميزة بمطروح، لتحتل المحافظة مكانتها الحقيقية في المنافسات الرياضية ولتواكب النهضة الرياضية بمطروح ما يتم على أرضها من نهضة تنموية في جميع المجالات مع اهتمام القيادة السياسية بها.

وعاش أهالي مطروح فرحة الفوز وخرجت الجماهير خاصة بمدينة الضبعة، تجوب شوارع المدينة تعبيرا عن فرحتهم بفوز فريق الجزيرة.