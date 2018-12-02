قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن دور الوزارة لا يقتصر على الاهتمام بشؤون المصريين بالخارج حيث إنها تسعى لهدف أسمى وهو الحفاظ على الشعور بالانتماء للوطن لدى أبناء العاملين بالخارج، ولذلك وقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع "نهضة مصر" و"مجلس الأمومة والطفولة" للحفاظ على الهوية المصرية، مشيرة إلى أن الأسر المصرية بالخارج لديها دور كبير في ترسيخ الانتماء لمصر لدى أبناءهم بينما جهود الوزارة ما هي إلا دور تدعيمي للأسرة.

جاء ذلك خلال احتفال مجموعة شركات "نهضة مصر" للنشر بمرور 80 عامًا على إنشائها، إلى جانب توقيعها بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والذي يهدف إلى تدريب معلمين المرحلة الابتدائية بإحدى المحافظات على كيفية غرس القيم والأخلاقيات الدينية في نفوس الطلاب، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط، ووزير التعليم الصومالي عبدالله جودح بري، إلى جانب عدد كبير من الشخصيات العامة، الأدباء، رجال الثقافة، رجال الأعمال والاقتصاد، وعدد من السفراء والإعلاميين.