قال اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن تنظيم معرض "إيدكس 2018" بمصر سيفيد في التسويق للأسلحة المصرية في السوق العالمية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على شاشة "الحياة"، أن تبادل الخبرات واطلاع المصنعين المصريين على الأسلحة التي ستعرض من المشاركين سيفيد الجانب المصري بالتأكيد.

وتابع أن هذا المعرض يضع مصر على خريطة الصناعات الدفاعات العالمية ويزيد من ثقلها السياسي بالعالم.

وتنظم مصر المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيدكس 2018"، في الفترة من "3 - 5" ديسمبر المقبل بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.