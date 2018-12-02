استقبلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مساء اليوم، كارلوس إنثيسو محافظ فلوريدا بجمهورية أوروجواي الشرقية، والوفد المرافق له، خلال زيارته مصر.

وقال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية فى تصريحات صحفية، إن اللقاء شهد تباحث موسع بشأن الخبرات المتبادلة في التقسيم الإداري والإدارة المحلية، وملف إدارة المخلفات بأنواعه، حيث إن أوروجواي من الدول التى تقع في جنوب شرق أمريكا الجنوبية، ودولة ذات عائد اقتصادي مرتفع والناتج القومي بها 52 مليار دولار، والتعداد السكاني لا يتجاوز 3 ملايين، وبالتالي متوسط دخل الفرد فيها مرتفع يصل إلى 15 ألف دولار في العام.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن المناقشات تطرقت لآليات التبادل التجاري، ووضع رؤى موسعة لفتح آفاق تعاون اقتصادي وتجاري متوازن، حيث تتمتع الإقليم وفرة في الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية، قائلا: "تناقشنا حول أهدافهم في التبادل التجاري والاقتصادي وأيضا نقلنا لهم رؤيتنا".

ولفت إلى عقد اتفاقية توأمة وتعاون مع محافظة الجيزة، لتوطيد أواصر الصداقة والتعاون وتنمية وتطوير وتعزيز العلاقات بين الدولتين.

حضر اللقاء من أعضاء اللجنة، النائب محمد الحسيني، والنائب محمد الدامي، والنائب عبدالحميد الدمرداش، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، وأمين اللجنة رضا حسين.