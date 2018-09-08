وزيرة التخطيط تجتمع بعدد من أعضاء اللجنة العليا للإصلاح الإداري

عقدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اجتماعا مع عدد من أعضاء اللجنة للإصلاح الإداري وقيادات وزارة التخطيط بهدف متابعة آخر التطورات في ملف الإصلاح الإداري، حضر الاجتماع صالح عبدالرحمن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وغادة لبيب نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، وشريف شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، وعدد من قيادات الوزارة.

كما تم خلال اللقاء، مناقشة وضع توصيف للوحدات التنظيمية المستحدثة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، حيث أشارت "السعيد" إلى أنه تم الانتهاء من الدليل الاسترشادي المنظم لوحدة الموارد البشرية وجار طباعته، وسيتم تعميمه على كل الوزارات مرفقاً به القرار التنفيذي للوحدة والتقسيمات الفرعية والأعداد المتوقعة في الكيان الجديد، على أن توفر وزارة التخطيط مجموعة من الاستشاريين في مجال الموارد البشرية لمساعدة الوزارات التي تطلب استشارة في كيفية تطبيق شكل وحدة الموارد البشرية الجديدة، دون التدخل في تطبيق هذه الوحدات المستحدثة داخل الوزارات، بل على كل وزارة أن تقوم بتعيين مديراً للموارد البشرية وفقاً للشروط والمواصفات الموجودة بالدليل الاسترشادي، كما أشارت الوزيرة أنه جاري العمل على مراجعة شكل وتصميم واختصاصات الوحدات المستحدثة الأخري.

وفي السياق ذاته، أكد صالح عبدالرحمن، أن الجهاز المركزي للتنظيم سيقوم بتوفير مجموعة من الخبراء في مجال نظام معلومات الموارد البشرية Help Disk للرد على الاستفسارات الخاصة بهذا النظام الالكتروني لمختلف الجهات.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أنه تم حتى الآن تدريب 225 متدربا في برنامج الموارد البشرية المتقدم، وأوصت الوزيرة خلال الاجتماع بإرسال الخمسين الأوائل للحصول على شهادة معتمدة في الموارد البشرية من الجامعة الأمريكية.

وحول جوائز التميز الحكومي أوضحت شريفة شريف، أن المعهد القومي للإدارة لديه قائمة ببيانات للباحثين المشاركين في نقل تجربة الإمارات في مجال القطاع الحكومي والتطوير المؤسسي، وذلك من أجل المساعدة في التوعية بجائزة التميز، ومخاطبة الوزارات المختلفة والاجتماع مع رؤساء القطاعات للتوعية بالجائزة، مع ضرورة عقد جلسات توعية، وحملة إعلامية موسعة للتعريف بالجائزة، مؤكدة أن محافظة سوهاج تعد من النماذج الرائدة في سرعة الاستجابة لمتطلبات جائزة التميز الحكومي، حيث أقامت المحافظة مركزا للتميز الحكومي بها.