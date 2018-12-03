"ميسي غزة" في أول حوار له: "أعشق الخطيب.. ووقعت العقد في بيت القيعي"

فوجئت جماهير قطبي الكرة في مصر، ناديي الأهلي والزمالك، بأنباء أكدت انتقال اللاعب الفلسطيني الشاب محمود السلمي، الشهير بـ"ميسي غزة" للنادي الأهلي، وتوقيعه عقدًا طويل الأجل معه، وما أثار الاستغراب تواتر أنباء قبلها بساعاتٍ قليلة عن اقتراب توقيعه لنادي الزمالك.

"الوطن"، أجرت أول حوار مع اللاعب بعد توقيعه للقلعة الحمراء، ليكشف كواليس تحول الصفقة المفاجئ من ميت عقبة إلى الجزيرة، ودور علاء ميهوب في الصفقة، وعلاقته بمحمود الخطيب ونجم الأهلي السابق، محمد أبوتريكة.

وإلى نص الحوار:

كيف ترى انتقالك إلى القلعة الحمراء؟

الحمد لله على الانضمام إلى أكبر أندية أفريقيا، وشرف كبير لي أن ألعب في النادي الأهلي الذي أشجعه منذ كنت صغيرًا.

- متى بدأت مفاوضات الأهلي معك؟

منذ أسبوع تقريبًا، حيث كنت موجودًا في القاهرة قبلها بعدة أيام، إلا أن الأمور لم تحسم إلا في اليومين الأخيرين.

السلمي: كنت على وشك التوقيع للزمالك ومكالمة علاء ميهوب حولت وجهتي للأهلي

- هل كانت هناك مفاوضات من نادي الزمالك للتعاقد معك، وكيف سارت؟

نعم كانت هناك مفاوضات من جانب نادي الأبيض للتعاقد معي، وبدأت عن طريق الكابتن مصطفى نجم، لاعب الزمالك السابق، والذي كان يدربني في نادي اتحاد الشجاعية بغزة، حيث عرضني على نادي الزمالك، لتبدأ مفاوضات مع وكيلي لضمي دون أن يتحدث معي أي مسئول في النادي بشكل مباشر، وكنت على وشك التوقيع.

- وما سبب التحول في مسار الصفقة من الزمالك إلى الأهلي؟

قبل التوقيع للزمالك تلقيت اتصالًا من الكابتن علاء ميهوب، نجم الأهلي السابق، بعد مشاهدته مقطع فيديو لمهاراتي وأهدافي مع نادي اتحاد الشجاعية، وكان سببًا في إقناعي باللعب للنادي الأهلي.

- وكيف استكمل الأهلي المفاوضات معك حتى التوقيع على العقود؟

بعد مكالمة الكابتن علاء ميهوب معي وإقناعي بارتداء الفانلة الحمراء، توجهت أنا ووكيل أعمالي، تامر النحاس، إلى منزل المهندس عدلي القيعي، حيث وقعت عقود انضمامي للنادي الأهلي على بياض، دون تحديد مدة التعاقد أو المقابل المادي الذي سأتقاضاه، وهو ما سيتم تحديده في جلسة أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقعت على بياض في منزل "القيعي" وجلسة أخرى لتحديد مدة العقد والمقابل المادي

- من أين جاء لقب "ميسي غزة" الذي تُعرف به؟

منذ بدأت لعب الكرة والجماهير التي تشاهدني، تشبه طريقة لعبي بالنجم الكبير ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني ومنتخب الأرجنتين، فلقبوني بـ"ميسي" منذ كنت ألعب في فريقي القديم قبل الانتقال لفريق اتحاد الشجاعية.

- من هم اللاعبون الذين تأثرت بهم من الأهلي؟

الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الحالي وأيقونته، كنت أحرص على مشاهدة الفيديوهات الخاصة بمهاراته وأهدافه، حيث يملك تاريخًا كبيرًا، بالإضافة للنجم الكبير محمد أبو تريكة أحد أفضل اللاعبين الذين رأيتهم في حياتي.

ميسي غزة: مرض الخطيب أصابني بصدمة شديدة

- هل تابعت أخبار مرض الكابتن محمود الخطيب وسفره لإجراء جراحة، وكيف استقبلتها؟

نعم تابعت أخبار مرض الكابتن الخطيب، وشعرت بصدمة شديدة بعد معرفتي بمرض الأسطورة.

- أخيرًا.. ما هي الرسالة التي توجهها لجمهور الأهلي؟

كل ما أود قوله لجماهير النادي الأهلي العريقة، هو أنني أدعو الله أن أكون عند حسن ظنهم، وأن أكون قادرًا على إسعادهم، وأحلم بالفوز بالعديد من البطولات مع الفريق.