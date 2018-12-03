قال جاسم عبد الله النقبي، عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، إن "2018 عام زايد، ونحن كشعب ووطن عربي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان باقٍ في قلوبنا وعقولنا إلى يوم الدين"، موضحًا أن "الشيخ زايد كانت لديه أصالة عربية وقبلية، وكان صاحب ماضي أصيل".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، أن المستقبل المشرق للإمارات كانت بأصالة شعبها وقيادتها منذ التوحيد على يد الشيخ زايد، والدولة تتكون من 7 إمارات متحدة: "نحن في تقدم وازدهار كل عام".

وتابع النقبي: "مصر والإمارات كيان واحد وشعب واحد، والشعب المصري يستقبلنا دائمًا بترحاب ورقي، ويحيى ذكرى الشيخ زايد مثلنا، ولولا الماضي للشيخ زايد ما كنا في الحاضر الآن".

وأشار النقبي إلى أن "كل الجنسيات تعيش بأمان في أرض الإمارات، ولدينا استقرار أمني قوي، والشيخ زايد علمنا حب مصر والماضي أساس المستقبل".