تستعرض "الوطن" أجندة بأهم فعاليات وأحداث، الاثنين 3 ديسمبر 2018، في مصر والوطن العربي والعالم.

- الرئيس السيسي يفتتح المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاح المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية "إيديكس 2018".

- وزير الخارجية يتجه إلى الكويت

يتوجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الكويتية، ويترأس وفد مصر في أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة المصرية الكويتية المشتركة.

- استكمال محاكمة المتهمين بقضية "أحداث فض اعتصام النهضة"

تستكمل محكمة جنايات الجيزة نظر إعادة إجراءات محاكمة 32 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث فض اعتصام النهضة".

- استكمال محاكمة المتهمين بقضية "إعلام الإخوان"

تستكمل محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محاكمة 28 متهمًا بينهم إعلاميون ومقدمو برامج بقنوات الشرق الفضائية ومكملين والجزيرة، في القضية التي اشتهرت إعلاميًا بـ"إعلام الإخوان".

- انطلاق أعمال المؤتمر العربي "الأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات" السابع عشر

تنطلق أعمال المؤتمر العربي "الأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات" السابع عشر بعنوان "حوكمة خدمات الرعاية الصحية" برعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بأحد فندق القاهرة في 10 صباحا.

- لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب تستقبل سفير كندا بالقاهرة

تستضيف لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب سفير كندا بالقاهرة بمقر المجلس.

- انطلاق فعاليات المنتدى الدولي للتعليم بالإسكندرية

تنطلق فعاليات المنتدى الدولي للتعليم بعنوان "التعليم العالي في الدول العربية تطوير الجودة وتحفيز العالمية" بالتعاون مع ‏مركز التقييم واعتماد الدرجات العلمية (‏ZEVA‏)- هانوفر- ألمانيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية.

- فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة تبدأ أول تجوال احترافي لها داخل مصر

تبدأ فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة التابعة للبيت الفني للمسرح أول تجوال احترافي لها داخل مصر بعرض مسرحية "الحكاية روح" على مسرح جامعة بني سويف في تمام الحادية عشرة صباحا.

- عرض أوبريت "الليلة الكبيرة" على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية

تقدم فرقة مسرح القاهرة للعرائس أوبريت العرائس الشهير "الليلة الكبيرة" على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.

- أكاديمية الفنون تنظم ندوة حوارية حول مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تنظم أكاديمية الفنون ندوة حوارية حول مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 40 بعنوان "حوار حول المهرجان"، في الخامسة مساء بحرم المعهد العالي للنقد الفني بمبنى الأكاديمية الجديد.

- قطاع صندوق التنمية الثقافية يفتتح فعاليات الدورة السادسة من ملتقى "بكرة أحلي" لذوي القدرات الخاصة

يفتتح قطاع صندوق التنمية الثقافية فعاليات الدورة السادسة من ملتقى "بكرة أحلي" لذوي القدرات الخاصة، والذي ينظمه قطاع الصندوق، بمركز الهناجر للفنون، في الخامسة مساء.

- حفل فرقة "الأولة بلدي" في ساقية الصاوي

يستضيف مسرح ساقية عبدالمنعم الصاوي حفلًا لفريق "الأولة بلدي" بقاعة النهر الساعة الثامنة مساءً.

- أكبر حفل زفاف جماعي في جنوب سيناء

تقيم محافظة جنوب سيناء أكبر حفل زفاف جماعي لـ 64 عروسًا، منهن 26 تم عقد قرانهن، برعاية وحضور المحافظ اللواء خالد فودة.

- افتتاح الدورة الخامسة من أسبوع الكوميكس في مسرح روابط

يستضيف مسرح روابط (تاون هاوس) بوسط البلد في السابعة مساء حفل افتتاح الدورة الخامسة من أسبوع الكوميكس في مصر.

- عروض للصوت والضوء مجانا بمعابد الكرنك

تشهد محافظة الأقصر تنظيم عروض للصوت والضوء بمعابد الكرنك بالمجان للأطفال الأيتام وذوي الإعاقة، احتفالاً بـ"اليوم العالمي للطفل المعاق".