استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، على هامش المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018"، سافاس أنجليديس وزير الدفاع القبرصي، بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وكذلك سفير قبرص بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أشاد بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر وقبرص في مختلف المجالات، وما تشهده حالياً من تطورات إيجابية على مختلف الأصعدة حتى أصبحت نموذجًا للتعاون الإيجابي والبناء في منطقة المتوسط.

وأعرب الرئيس السيسي عن التطلع إلى مواصلة تطوير التعاون العسكري والتدريبات المشتركة بين البلدين، وعن ترحيبه بمشاركة وزير الدفاع القبرصي في معرض "إيديكس 2018"، مؤكداً ما يمثله المعرض من أهمية باعتباره الأول من نوعه في منطقة شمال ووسط أفريقيا، بمشاركة أهم الشركات المتخصصة في هذا المجال من مختلف دول العالم، كما يمثل فرصة للمعنيين بمجال الصناعات الدفاعية للاطلاع على أحدث ما وصلت إليه التقنيات العسكرية.

من ناحيته، أشاد وزير الدفاع القبرصي بتنظيم مصر لمعرض "إيديكس 2018"، معرباً عن إعجابه بما شهده من مشاركة متميزة لأهم الشركات العالمية في هذا المجال، وهو ما يؤكد المكانة والثقل الذي تحظى به مصر ودورها المحوري في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط.

كما أكد وزير الدفاع القبرصي تميز العلاقات بين البلدين، مؤكداً تطلع بلاده للاستمرار في فتح آفاق جديدة للتعاون بينهما بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، افتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2018"، المقام بمركز مصر للمعارض الدولية، و الذي تنظمه القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع والشركة العالمية للبصريات، في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر الجاري.

وتقام فعاليات المعرض على مدار 3 أيام، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويُعتبر المعرض المصري الأول في شمال إفريقيا، ومن المنتظر أنَّ يُعقد كل عامين.

ويشارك في افتتاح المعرض 10 وزراء للدفاع من الإمارات، وعمان، والسودان، وفرنسا، واليونان، وقبرص، وجنوب السودان، والكاميرون، وكوريا الجنوبية، والصومال، فضلًا عن 7 رؤساء أركان و7 وزراء للإنتاج الحربي من الدول الشقيقة، بالإضافة إلى 373 جهة عارضة من صناع أنظمة الدفاع والأمن، إلى جانب أكثر من 10 آلاف زائر ويتضمن المعرض برنامجًا للمؤتمرات وبرامج لكبار الشخصيات.