استقبل معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018"، أمس، الوفود المشاركة في المعرض، وتوافد الزوار على المعرض من الجمهور والشباب، وامتدت الصالات على نحو 30 ألف متر، قسمت حتى تتسع لـ373 شركة عالمية عارضة، بينهما 42 شركة أمريكية 37 شركة فرنسية و28 صينية، فضلاً عن 13 من الشركات الروسية.

وقسم كل جناح بالمعرض، وفقا لحجم المعدات المشاركة في المعرض، والتي تتنوع فيما بين المعدات الثقيلة مثل المدرعات والمركبات العسكرية، وبين الأسلحة الخفيفة والمسدسات والرشاشات والمدافع الثقيلة والخفيفة، فضلا عن وسائل الميدان المساعدة كنظارات الرؤية الليلية، وأجهزة الاستطلاع والردارات.

ويعد المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية من أهم المعارض على المستوى الإقليمي والعالمي، إذ يمثل ملتقى لتبادل الخبرات التكنولوجية بين المشاركين من الهيئات والأنظمة المختصة بالتسليح والصناعات الدفاعية من مختلف أنحاء العالم، كما يستعرض أعمال التطوير والتحديث الهائلة التي تقوم بها القوات المسلحة المصرية لتطوير مركز السوق المصري في تجارة الأسلحة الدفاعية والتكنولوجيا الأمنية، والتي تعتبر جزء من خطة مصر في مكافحة الإرهاب ومنع المخاطر التي تهدد أمن الدولة، بل وتمتد هذه الجهود إلى دعم الخطط العالمية لتحقيق الأمن والاستقرار للدول، فضلاً عن تخصيص جناح للأمن ومكافحة الإرهاب لعرض أحدث المعدات والحلول التقنية التي تدعم التسليح ضد الإرهاب.

وصممت صالات المعرض في انسيابية لتسهيل المرور للزائرين، إذ من المتوقع حضور ما لايقل عن 10 آلاف زائر، بما أعطى الفرصة لتصميم الأجنحة والتي تم تقسيمها وفق 3 صالات كبيرة ومتسعة تقودنا إلى العديد من الأجنجة تشارك فيها 41 دولة من مختلف دول العالم، يقف العارضين داخل كل جناح من أجل عرض كل شركة منتجاتها بأفضل ما يمكن تقديمه.

ويعد المعرض الذي يقام للمرة الأولى في مصر، يضيف إلى جوانب الثقل العسكري المصري، وواحد من المعايير التي تؤكد أن مصر دولة لها تمتلك القوة العسكرية، سواء من ناحية المعدات التي تمتلكها أو قدرتها على التصنيع العسكري، وحتى على مستوى المهارات لقواتها، والتي تعد جوانب متعددة للتقييم.

وقال أيوب بن فوزي صبري، نائب رئيس شركة "التدريع" للصناعة السعودية، أن مشاركة المملكة في المعرض يتيح لها فرصة كبيرة لتعزيز التعاون م عالشركات المشاركة من الدول الأخرى، وتعزيز التبادل العسكري في منطقة الشرق الأوسط، موضحا أن الشركة تعرض في الجناح الخاص بها عربات مصفحة وتوفر خدمة الصيانة وإعادة التأهيل لها، مشيرا أيضا إلى أن الشركة لديها مصنع وطني متخصص في صناعة الزجاج المصفح المقوى المضاد للرصاص والمتفجرات ويعتبر أحد أهم المصانع في منطقة الشرق الأوسط، وذلك لارتباطه بعقود مع شركات أمريكية وأوروبية وشرق أوسطية.

وتشارك الإمارات بجناح قوي في صالات العرض بمنتجاتها، وقال ضاف أحمد الشحي، نائب رئيس شركة "بومررينجر" لـ"الوطن"، أن الإمارات تعد شريكا عسكريا استراتيجيا للقوات المسلحة المصرية، موضحا أن الشركة تعرض في جناحها اليوم مدرعة العقرب وهي صناعة جنوب أفريقية تصلح لجميع المهمات العسكرية، كذلك تشارك بعرض قوراب عمليات خاصة خلف خطوط العدو، ولها صفات خاصة تستطيع مداهمة العدو في الخفاء وتحمل عددا من الأسلحة الخفية أثناء المداهمة، مشيرا إلى أن هذا القارب فنلندي وله مواصفات إماراتية.

وأشار إلى أهمية المشاركة في مثل هذا المعرض الضخم الذي يقام في مصر، موضحا أن المشاركة تستهدف تبادل الخبرات العسكرية بين الدول وبعضها البعض، فضلا عن تعزيز التعاون العسكري وإتاحة الفرصة للتعاقد بين الشركات وبعضها.

على جانب أخر، قالت إليسا فاتشي، المسؤول الإعلامي لشركة "إيفيكو" الإيطالية، أن الشركة تشارك اليوم في المعرض من خلال عرضها لبعض منتجات الشركة من مدرعات برمائية "6x6" قتالية ومستوى الحماية عال بها جدا، فضلا عن المشاركة بسيارة مدرعة "4x4" ذات مهام متعددة لنقل الجنود.

وأوضحت أن الشركة تشارك بمركبات مدرعة ناقلة للجنود برمائية، كذلك يتوافر منها مركبة استطلاع وقتال مدرعة للمشاة، ومركبة قذائف هاون.