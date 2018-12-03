صرح اللواء عبدالحميد الهجان، أنه تم بحث 500 طلب خلال اللقاء الأسبوعي، مشيرا إلى أن الطلبات شملت شكاوى وطلبات تعيين والحصول على مسكن واستخراج تراخيص أراضٍ، والحصـول على قطعـة أرض زراعية ونـدب وتجديد انتـدابات وتوصيل مرافق "كهرباء، صرف صحي، مياه"، والعلاج على نفقة الدولة ومساعدات عاجلة.

وشهد اللقاء تقديم عدد كبير من الطلبات الخاصة بالحصول على قطعة أرض زراعية بمنطقة المراشدة، وأوضح الهجان للمواطنين أن الدولة كانت قد فتحت باب التقنين لأراضي واضعي اليد على مدار 5 أشهر كاملة من 14 يناير وحتى 14 يونيو من عام 2018، وهو ما يؤكد حرص الحكومة على توفير حلول قانونية للمواطنين الراغبين فى امتلاك الأراضي واستصلاحها والانتفاع بها، داعيا المواطنين ممن تقدموا بطلبات لتقنين الأراضي الخاصة بهم بسرعة سداد الرسوم المستحقة لإنهاء إجراءات التقنين.

وأكد الهجان أنه يحرص على عقد اللقاء مع المواطنين بشكل دوري لبحث مشكلاتهم وتقديم الحلول العاجلة لها بما يتناسب مع اللوائح والقوانين، مشيرا إلى أنه يتم دعوة جميع القيادات التنفيذية لحضور اللقاء لإجراء مناقشات معهم حول الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين ومدى أحقيتهم، وأنه يتم الاستجابة لكافة الطلبات القانونية المقدمة منهم.

ووجه المحافظ القيادات التنفيذية بكافة الوحدات المحلية والمديريات الخدمية، بضرورة التفاعل مع المواطنين واستقبالهم والاستماع إلى شكواهم والحد من تصعيدها إلى مستويات أعلى كلما أمكن، وذلك بهدف التيسير عليهم.