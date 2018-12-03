أصدر اللواء عصام سعد إبراهيم محافظ الفيوم، توجيهات مشددة لمسؤولي المراكز والمدن والزراعة، وجميع الجهات المعنية، باستمرار حملات الإزالة لكل التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وسرعة الانتهاء من ملفات تقنين الأراضي.

وشدد محافظ الفيوم، خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد برئاسته، بحضور اللواء محمد فاروق رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية في الفيوم، واللواء محمد مراد مساعد مدير أمن الفيوم للشؤون الإدارية والمالية، على أن إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية، تأكيدا لهيبة الدولة وإرساءً للقانون.

وأكد محافظ الفيوم، ضرورة تعاون كل الجهات المعنية في هذا الصدد والعمل بالتوازي بمختلف مراكز وقرى المحافظة لحين الانتهاء من كل التعديات البسيطة للانتقال لمرحلة إزالة التعديات المتوسطة ثم الشديدة، وتحررت المحاضر القانونية اللازمة للمخالفين.

كما وجه محافظ الفيوم بسرعة الانتهاء من إجراءات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة المتأخرة مع التأكد، خلال المعاينات من مطابقة الطلبات على أرض الواقع، كما وجه محافظ الفيوم باستخدام الخرائط المساحية التي تبين مواقع المياه الجوفية الصالحة للزراعة حال تقنين الأراضي.