أصدر الدكتور عبدالعظيم طربق، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري، تعليماته إلى الإدارة العامة للأملاك بالتنسيق مع محافظة بني سويف، بشأن تخصيص مساحة من الأراضي لاستغلالها كميناء نهري، بمحافظة بني سويف.

والجدير بالذكر أنه تم تخصيص محافظ بني سويف 15 فدانا بجزيرة أبو صالح، مركز ناصر، شرق النيل، الحد البحري، طرح نهر ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير التنمية الزراعية، الحد الغربي نهر النيل، والحد القبلي، وأرض أملاك دولة طرح نهر ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والحد الشرقي، أرض أملاك دولة طرح نهر ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

وجاء ذلك ضمن مخطط وزارة النقل لإنشاء موانئ نهرية بكل من سوهاج وأسيوط وقنا وبني سويف لتشجيع نقل المشحونات من خلال نهر النيل من الصعيد إلى شمال الوادي والعكس، وسوف يتم طرح مشروعات الموانئ من خلال المستثمرين وأن الميناء النهرى بالصعيد يتكامل مع المخطط العام لنشر المراكز "العقد" اللوجستية التي تسهل شبكات وسلاسل الإمداد، وخاصة التي تهدف لتنمية صعيد مصر.