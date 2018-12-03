قال المحامي عمرو عبد السلام، إنه بالفعل تقدم ببلاغ ضد الفنانة رانيا يوسف، بعد ارتدائها فستانا مثيرا للجدل في ختام مهرجان القاهرة السينمائي، موضحًا أن الفستان كان صدمة للمجتمع ككل، وجريمة جنائية تحمل فعلا فاضحا أمام الرأي العام.

وأضاف "عبد السلام"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة " DMC"، أنه سحب البلاغ الذي قدمه ضدها بعدما اعتذرت في بيان لها، وشاهدها أمس خلال مداخلة هاتفية في نفس البرنامج اعتذرت فيه للشعب المصري عن ارتدائها لهذا الفستان.

وأشار إلى أن الفنانة أكدت أن الخطأ غير متعمد، واعتذرت حفاظًا على سمعة بناتها، موضحًا "نفتقد ثقافة الاعتذار في الوقت الراهن، لذا قبلت الاعتذار وسحبت البلاغات".