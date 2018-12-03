أصيب 30 مواطن فلسطيني جراء قمع قوات الاحتلال للمشاركين في المسير البحري الـ18 شمال قطاع غزة، اليوم الإاثنين.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام تجاه المتظاهرين، في الوقت الذي أطلق فيه المشاركون بالونات تحمل صور شهداء مسيرة العودة، حسب وكالة "فلسطين اليوم".

وكانت قوارب الحراك البحري الـ18 وصلت إلى السياج الزائل على الحدود البحرية، مع بدء توافد أعداد كبيرة من المواطنين شمال قطاع غزة.

يشار إلى أن الهيئة العامة لمسيرات العودة وكسر الحصار دعت إلى الاستمرار في فعاليات المسير البحري، ضمن فعاليات مسيرات العودة والتي تقام قرب "مخيم زكيم" شمال قطاع غزة.