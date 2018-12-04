وجَّهت الفنانة رانيا يوسف رسالة إلى جمهورها بعد أزمة فستانها المثير للجدل في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، وذلك خلال حوارها في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على قناة "mbc مصر".

وقالت "رانيا": "أنا بحبكم أوي، وإنتم اللي بتعلوني وبتشغلوني، وأنا في الآخر بنتكم"، فمازحها أديب: "ولو طلعتي بفستان تاني من غير ما تتأكدي من البطانة؟"، فردت ضاحكة: "ده أنا هجبلك البطانة فهمي رسمي نظمي".

وأثارت الفنانة رانيا يوسف عاصفة من الجدل الشديد بسبب صورها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الخميس الماضي، حيث أظهرتها مرتدية فستانا أشبه بـ"المايوه".

ومع تزايد حالات الغضب والانتقاد، أصدرت رانيا يوسف بيانا تعتذر فيه عن الفستان المثير وقالت فيه: "احتراماً لمشاعر كل أسرة مصرية أغضبها الفستان الذي ارتديته في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أود أن أؤكد أنني لم أكن أقصد الظهور بشكل يثير حفيظة وغضب الكثيرين ممن اعتبروا الفستان غير لائق...".

وبدورهم، تقدم المحامون عمرو عبدالسلام، وحميدو جميل البرنس، ووحيد الكيلاني، ببلاغ ضد الفنانة رانيا يوسف؛ بسبب فستانها في مهرجان القاهرة السينمائي، إلا أنهم تنازلوا اليوم عن البلاغ وعن الجنحة المباشرة ضد الفنانة أمام محكمة الجنح التي حُدد لها جلسة 12 يناير المقبل لنظرها، وفق ما أعلنوه في تصريحات صحفية.