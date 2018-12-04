قالت الفنانة رانيا يوسف، إنها تُحب الاستماع للأغاني على الراديو، وتتابعها باستمرار، حيث تفضل الاستماع للعندليب عبد الحليم حافظ والفنانة شادية وكوكب الشرق أم كلثوم.

وأضافت "رانيا"، خلال حوارها في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على قناة "mbc مصر": "بحب أغنية اسأل روحك لأم كلثوم جدًا"، ففاجأها أديب بطلب غنائها على الهواء، فردت الفنانة ضاحكة: "إنت عاوزهم يسجنوني رسمي".

وأثارت الفنانة رانيا يوسف عاصفة من الجدل الشديد بسبب صورها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الخميس الماضي، حيث أظهرتها مرتدية فستانا أشبه بـ"المايوه".

ومع تزايد حالات الغضب والانتقاد، أصدرت رانيا يوسف بيانا تعتذر فيه عن الفستان المثير وقالت فيه: "احتراماً لمشاعر كل أسرة مصرية أغضبها الفستان الذي ارتديته في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أود أن أؤكد أنني لم أكن أقصد الظهور بشكل يثير حفيظة وغضب الكثيرين ممن اعتبروا الفستان غير لائق...".

وبدورهم، تقدم المحامون عمرو عبدالسلام، وحميدو جميل البرنس، ووحيد الكيلاني، ببلاغ ضد الفنانة رانيا يوسف؛ بسبب فستانها في مهرجان القاهرة السينمائي، إلا أنهم تنازلوا اليوم عن البلاغ وعن الجنحة المباشرة ضد الفنانة أمام محكمة الجنح التي حُدد لها جلسة 12 يناير المقبل لنظرها، وفق ما أعلنوه في تصريحات صحفية.