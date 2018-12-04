استقبل معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018"، مساء الإثنين، الوفود المشاركة في المعرض، وتوافد الزوار على المعرض من الجمهور والشباب، وامتدت الصالات على نحو 30 ألف متر، قسمت حتى تتسع لـ373 شركة عالمية عارضة، بينهما 42 شركة أمريكية 37 شركة فرنسية و28 صينية، فضلاً عن 13 من الشركات الروسية.

ويعد المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية من أهم المعارض على المستوى الإقليمي والعالمي، إذ يمثل ملتقى لتبادل الخبرات التكنولوجية بين المشاركين من الهيئات والأنظمة المختصة بالتسليح والصناعات الدفاعية من مختلف أنحاء العالم، كما يستعرض أعمال التطوير والتحديث الهائلة التي تقوم بها القوات المسلحة المصرية لتطوير مركز السوق المصري في تجارة الأسلحة الدفاعية والتكنولوجيا الأمنية، والتي تعتبر جزء من خطة مصر في مكافحة الإرهاب ومنع المخاطر التي تهدد أمن الدولة، بل وتمتد هذه الجهود إلى دعم الخطط العالمية لتحقيق الأمن والاستقرار للدول، فضلاً عن تخصيص جناح للأمن ومكافحة الإرهاب لعرض أحدث المعدات والحلول التقنية التي تدعم التسليح ضد الإرهاب.

العديد من معارض الأسلحة العالمية تقام سنويا، لعل أبرزها معرض "روسيا أرميز إكسبو" الذي يحظى بحضور واسع من جميع أنحاء العالم.

فبالرغم من محاولات الغرب عزل روسيا وإبعادها عن الأسواق العالمية عبر استخدام آلية العقوبات، إلا أنها لم تنجح في الحيلولة دون حضور ممثلين عن عشرات الشركات الأجنبية لمعرض "روسيا أرميز أكسبو".

ويهدف معرض السلاح والمعدات العسكرية والذخيرة بالدرجة الأولى إلى تشجيع مراكز التصميم والابتكار ودفعها إلى تقديم أفضل ما لديها.

وما بين طائرات ودبابات وصواريخ وغيرها من الآليات الحربية، ما صغر منها وما كبر، يتبارى صانعو الأسلحة في معرض لندن الدولي للسلاح.

ويعد معرض لندن الذي يقام كل عامين، من أضخم معارض السلاح على مستوى العالم، ويشارك فيه، كبرى مصانع السلاح في العالم، ويتبارى المشاركون في عرض أكثر من ألف قطعة سلاح متطورة.

وجذب المعرض في آخر نسخة له أكثر من 34 ألف زائر، بينهم 250 وفد دولي.