أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن شركته بصدد توقيع شراكة مع أكبر شركة لتصنيع العربات المدرعة والمصفحة الأمريكية.

وأوضح التراس خلال لقائه مع الكاتب الصحفي ضياء رشوان في برنامج "المصري" المذاع عبر فضائية "الغد" أن الهيئة تشارك في معرض "إيديكس 2018" بجزء من منتجاتها، وفي مقدمتها أعمال المهندسين العسكريين في فتح الثغرات، وأعمال عمرة الطائرات، وتصنيع العربات المدرعة.

وأشار التراس، إلى أن الهيئة العربية للتصنيع أن فكرة التجميع فقط مرفوضة لدى الهيئة العربية للتصنيع وأن المكون المحلي يزداد تدريجيًّا في منتجات الهيئة، فضلًا عن الحرص على نقل تكنولوجيا التصنيع إلى مصر.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، افتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2018"، المقام بمركز مصر للمعارض الدولية، وتنظمه القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع والشركة العالمية للبصريات، في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر الجاري.

وتقام فعاليات المعرض على مدار 3 أيام، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويُعتبر المعرض المصري الأول في شمال إفريقيا، ومن المنتظر أنَّ يُعقد كل عامين.

وشارك في افتتاح المعرض 10 وزراء للدفاع من الإمارات، وعمان، والسودان، وفرنسا، واليونان، وقبرص، وجنوب السودان، والكاميرون، وكوريا الجنوبية، والصومال، فضلًا عن 7 رؤساء أركان و7 وزراء للإنتاج الحربي من الدول الشقيقة، بالإضافة إلى 373 جهة عارضة من صناع أنظمة الدفاع والأمن، بجانب أكثر من 10 آلاف زائر ويتضمن المعرض برنامجًا للمؤتمرات وبرامج لكبار الشخصيات.