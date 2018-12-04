أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن المناخ مهيأ جدًا للتكامل في الصناعات العسكرية بين مصر والإمارات والسعودية الآن في ظل العلاقات التاريخية الاستراتيجية القوية بين الدول الثلاثة.

وأضاف خلال لقائه مع الكاتب الصحفي ضياء رشوان في أولى حلقات برنامج "بالمصري" المذاع عبر فضائية "الغد": "ممكن جدًا يكون هناك تكامل وتعاون في الصناعات الدفاعية ما بين الدول التلاتة لتلبية احتياجات الجيوش في الدول التلاتة والدول العربية والتصدير".

وأوضح التراس أنه يمكن التكامل بين الدول الثلاثة وهيئات التصنيع الموجودة فيها من أجل تصنيع المعدات والاحتياجات العسكرية لهذه الدول.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، افتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2018"، المقام بمركز مصر للمعارض الدولية، والذي تنظمه القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع والشركة العالمية للبصريات، في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر الجاري.

وتقام فعاليات المعرض على مدار 3 أيام، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويُعتبر المعرض المصري الأول في شمال إفريقيا، ومن المنتظر أنَّ يُعقد كل عامين.

وشارك في افتتاح المعرض 10 وزراء للدفاع من الإمارات، وعمان، والسودان، وفرنسا، واليونان، وقبرص، وجنوب السودان، والكاميرون، وكوريا الجنوبية، والصومال، فضلًا عن 7 رؤساء أركان و7 وزراء للإنتاج الحربي من الدول الشقيقة، بالإضافة إلى 373 جهة عارضة من صناع أنظمة الدفاع والأمن، بجانب أكثر من 10 آلاف زائر ويتضمن المعرض برنامجًا للمؤتمرات وبرامج لكبار الشخصيات.