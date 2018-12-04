لاقى تقرير لجان فحص مؤسسة 57357، والذي أعلنت عنه وزارة التضامن الاجتماعي تفاعلًا كبيرًا من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعدما نشرته الصفحة الرسمية للمؤسسة حيث برأت الوزارة المؤسسة من المضاربة بأموال التبرعات وإجراء التجارب السريرية على المرضى.

وأكدت الوزارة في تقريرها حول ما انتهت إليه اللجنة المشكلة لفحص المؤسسة، حرصها التام على استقلالية العمل الأهلي، وحرية إدارته والقيام بدوره باستقلال تام دون تدخل من الجهة الإدارية إلا بالقدر الذي يسمح به الدستور والقانون من أجل استمرار العمل الأهلي والحفاظ علي أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي هي في حقيقتها أموال التبرعات من العبث أو التعدي عليها أو استغلالها أو إساءة استعمالها في غير النشاط المصرح به.

وجاء في البيان أن لجان الفحص التي شكلتها الوزارة انتهت إلى ادعاءات ثبت عدم صحتها، وأبرزها إجراء مسؤولي المستشفي تجارب سريرية على المرضى واستخدام المؤسسة أموال التبرعات للمضاربة في البورصة وتجاوز نسبة المصروفات الإدارية عن المقررة قانونًا.

ووجود مستشاريين بالمؤسسة حيث تبين وجود مستشار واحد خاص بالأمن والسلامة والعلاقات الحكومية ويتناسب عدد العاملين مع احتياجات الخدمة وفقًا للمعايير الدولية وإخلاء غرف المرضى أثناء تصوير مسلسل الشريط الأحمر، والذي تم المشاركة في إنتاجه في إطار التوعية بمرض السرطان والدعاية، وهو الغرض الذي يندرج ضمن أغراض جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان.

وجاءت تعليقات المتابعين للصفحة إيجابية وداعمة للمستشفى، حيث قالت إحدى المعلقين: "ربنا يحمي ويبارك مستشفى 57357 وكل القائمين عليها وجزيل الشكر لله سبحانة وتعالي أولًا ثم للدكتور الفاضل المحترم د. أحمد إبراهيم الطبيب المعالج لابني وكل القائمين على المستشفى أم بطل من أبطال مستشفى 57357 من الذين منّ عليهم بالشفاء ولله الحمد".

وكتب حساب آخر باسم مصطفى محمدي قائلًا: "البيان لم يغير شيء لدينا فمنذ اللحظة الأولى لتلك الاتهامات كنا كلنا ثقة بأنها باطلة ومحض افتراء وعموما ألف مبروك وحفظكم الله دوما وحفظ واحة 57 من كيد الكائدين وشفى الله كل مرضاها وجميع المرضي إنه ولي ذلك والقادر عليه".

فيما كتب أحد المتابعين الآخرين "براءة من إيه أنتم لا غبار عليكم جزاكم الله كل خير، إزاي نشكك في أكتر مكان في مصر بيساعد الأطفال؟ المفروض إننا نساعد وندعم، خلاص يعني مؤسسات مصر كلها ومستشفياتها ماشية تمام سيبوا الصرح الكبير ده يكبر ويساعد الأطفال اللي في أشد الحاجة للعلاج ربنا يشفيهم ويشفي كل مريض".

عشرات التعليقات الأخرى على الصفحة من متابعي المستشفى جاءت مرحبة بتقرير وزارة التضامن الاجتماعي، والذي أظهر طهارة يد مسؤولي المؤسسة من التهم التي نسيت إليهم، وجاءت البراءة موثقة من الجهات الرسمية.