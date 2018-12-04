قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أنه يقام "بينالي شرم الشيخ الدولي للفنون" للعام الثالث على التوالي بمدينة شرم الشيخ، مؤكدا أن بينالي شرم يقام بالجهود الذاتية دون أن يكلف الدولة شيء.

وأضاف فودة، أن "بينالي شرم الشيخ للفنون" فرصة لنشر ثقافة الفن بين مختلف دول العالم إضافة إلى كونه دعاية للترويج السياحي خصوصًا وأن البينالي يحضره أكثر من 50 فنانًا من دول إيطاليا وانجلترا ومصر.

ودعا جميع الفنانين المشاركين في البينالي بدعوة أصدقائهم من الفنانين لحضوره خلال العام المقبل وتوسيع دائرة المشاركة وأن يكونوا سفراء في بلادهم ونقل ما تنعم به شرم الشيخ وجنوب سيناء عامة من أمن وأمان .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمدينة شرم الشيخ لاستعراض الأعمال الفنية التي قام بها الفنانين بحضور الدكتور جمال مليكة المنظم العام للبينالي و اللواء عبد الفتاح حلمي المستشار الاعلامي واللواء محمود عيسي .

كما استعرض المحافظ الامكانيات والمقومات السياحية بمحافظة جنوب سيناء.

وتقدم الدكتور جمال مليكة المنظم العام للبينالي بالشكر لمحافظ جنوب سيناء على رعايته ودعمه المستمر للبينالي موضحا أنه يضم عدد كبيرًا من الفنانين المصريين والأجانب مما يساعد علي تقوية العلاقات بين الشعوب.

وأعرب جميع الفنانين المشاركين في البينالي عن سعادتهم لوجودهم علي أرض سيناء كما وجه بعضهم انتقادات لاذعة لوزارتي الثقافة والسياحة والهيئة العامة للاستعلامات وقطاع الفنون التشكيلية ووسائل الإعلام لتجاهلهم هذا الحدث العالمي.

وطالب ميلاد حنا بضرورة مشاركة وزارتي الثقافة والسياحة والهيئة العامة للاستعلامات وقطاع الفنون التشكيلية ووسائل الإعلام في هذا الحدث حيث أنها جهات أساسية وكان من المفترض أن تدعم وتتعاون مع الحدث الذي يعد فرصة كبيرة للترويج للسياحة.

ووعد محافظ جنوب سيناء بالتواصل ودعوة هذه الجهات خلال البينالي المقبل، مؤكدًا أن وزيرة الثقافة ستزور البينالي خلال مشاركتها في مؤتمر "إفريقيا 2018" لمشاهدة الأعمال الفنية للمشاركين.