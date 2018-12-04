طلبت فرنسا وبريطانيا عقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي بعد اتهامهما إيران باختبار صاروخ بالستي متوسط المدى خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق دبلوماسيين.

وأفادت "سكاي نيوز" العربية منذ قليل، بأنه من المتوقع عقد هذا الاجتماع الثلاثاء المقبل.