ريهام سعيد تدافع عن رانيا يوسف وتطالب بمحاكمة من صورها: بينشر الفجور

استنكرت الإعلامية ريهام سعيد الهجوم على الفنانة رانيا يوسف بسبب الفستان الجريء الذي ارتدته في حفل ختام الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وأبدت ريهام سعيد خلال تقديمها حلقة الإثنين من برنامج "صبايا" المذاع عبر فضائية "الحياة" حزنها بسبب اهتمام البعض بفستان رانيا يوسف ومطالبات محاكمتها وتجاهلهم المشاكل والقضايا الإنسانية والمجتمعية التي تقدمها ريهام سعيد في برنامجها.

وتابعت سعيد: "في مهرجان الجونة كان فيه ممثلات كتير قوي وصغيرين لابسين حاجات عريانة جدا جدا جدا من فوق ولا هو من فوق غير من تحت" وتساءلت: "اشمعنى رانيا يوسف؟".

وهاجمت ريهام سعيد المصور الذي التقط صورة رانيا يوسف واتهمته بنشر الفجور وطالبت بمحاكمته قائلة: "مين اللي بينشر الفجور؟ هذا المصور اللي لازم يتحاكم وليس رانيا يوسف؟".

واستطردت: "المصور ده لازم يتحاكم لأن ده اللي نشر الفجور ونشر الصور والمصور ده لازم يتحاكم".