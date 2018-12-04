أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، الموافق 4/12/2018 "النشرة السنوية لإحصاء الإنتاج الصناعي السنوي لمنشآت القطاع الخاص لعام 2016".

​ـ من أهم المؤشرات ما يلي

بلغت قيمة الانتاج الصناعى السنوى 414.7 مليار جنيه عام 2016 مقابل 353.5 مليار جنيه عام 2015 بارتفاع بلغ نسبته 17.3% (بدون نشاط البترول الخام والغاز الطبيعي ونشاط فحم الكوك والمنتجات النفطية).

بلغت قيمة الإنتاج في نشاط صناعة المنتجات الغذائية 92.6 مليار جنيه عام 2016 مقابل 85.3 مليار جنيه عام 2015 بارتفاع بلغ نسبته 8.5%.

بلغت قيمة الإنتاج في نشاط صناعة المواد والمنتجات الكيميائية 42.9 مليار جنيه عام 2016 مقابل 35.1 مليار جنيه عام 2015 بارتفاع بلغ نسبته 22.1%.

بلغت قيمة الإنتاج في نشاط صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى مثل (الزجاج والخزف والأسمنت) 47.4 مليار جنيه عام 2016، مقابل 39.1 مليار جنيه عام 2015، بارتفاع بلغ نسبته 21.4%.

يساهم نشاط المنتجات الغذائية بنسبة 15.5%، كما يساهم نشاط صناعة الفلزات القاعدية (حديد وصلب ومسبوكات ومعادن ثـمينة) بنسبة 8.1%، ويساهم نشاط صناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية بنسبة 4.0% من قيمة الإنتاج الصناعي​.