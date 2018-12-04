افتتحت سوزان القليني عميدة كلية الآداب، أمس، المعرض الخيري الذي نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية تحت رعاية عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة ونظمي عبدالحميد نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف طارق منصور وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور مصطفى مرتضى وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب وهبة شاهين رئيس قسم الإعلام ومدير المركز الإعلامي للجامعة، ونهى سالم مدير مركز الدراسات البردية والنقوش ولفيف من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأشاد الحضور بمحتويات المعرض الذي احتوى على ملابس تناسب كل الأذواق والأعمار من: إكسسوارات وأحذية جديدة وحقائب حريمي وجميعها تباع بأسعار رمزية ومخفضة، ويخصص دخل المعرض لصالح الجمعية الخيرية للعاملين بكلية الآداب.

كما أشاد الحضور بحرص قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية على إقامة المعرض الخيري بكل فصل دراسي لخدمة طلاب وطالبات الكلية والجامعة وإسهاما في مساعدة الطلاب لشراء الملابس وارتداءها بأسعار رمزية مخفضة.