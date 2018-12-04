ضمن فعاليات جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش برئاسة الفنان عادل السيد، لإحياء الذكرى الـ44 لرحيل الفنان فريد الأطرش، تعرض الجمعية فيلم تسجيلى بعنوان "حكاية العمر كله" في تمام السابعة من مساء غدا الأربعاء 5 ديسمبر الجاري في قاعة الكلمة بساقية الصاوي.

بحضور الفنانة الكبيرة لبنى عبدالعزيز، والفنان مصطفى الدمرداش، ومدير التصوير الكبير محمود عبد السميع، والمخرج الدكتور علي الغزولي، وكوكبة من عشاق فن فريد الأطرش ورجال الصحافة والإعلام.

ويعقد عقب انتهاء عرض الفيلم، حلقة نقاشية لمدة نصف ساعة لأهم ماجاء من أحداث بالفيلم إلى جانب إلقاء الضوء على أهم المحطات الفنية في حياة الموسيقار فريد الأطرش.

"حكاية العمر" رؤية وإخراج الفنان عادل السيد، ومدته 57 دقيقة، وهو يروى أحداث هامة بصوت الفنان فريد الأطرش، ويحتوي على مجموعة من المشاهد تعرض لأول مرة عن حياة الموسيقار فريد الأطرش منذ ميلاده في عام 1917 حتى رحيله في 26 ديسمبر 1974.